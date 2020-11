Taakstraffen en geldboetes voor opruiende, discriminerende reacties op Facebook

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische samenleving. Maar die vrijheid kent wel grenzen: zo is het verboden om opruiende, discriminerende of beledigende uitlatingen te doen. De personen die dat in november 2018 wel deden in een Facebook-post als reactie op een demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet zijn maandag door de rechtbank veroordeeld.

Sinterklaasintocht Amstelveen 2018

In de tweede helft van september hebben 25 personen voor de Amsterdamse rechtbank gestaan omdat ze ervan verdacht werden tijdens de Sinterklaasintocht van 2018 in Amstelveen strafbare – opruiende, discriminerende of beledigende - uitlatingen op Facebook te hebben gepost. Dat deden ze naar aanleiding van een livestream die de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet toonde op de dag van de intocht van Sinterklaas in Amstelveen. De livestream werd uitgezonden via de Facebookpagina van journaliste, programmamaker en presentatrice mevrouw Clarice Gargard, die vervolgens aangifte heeft gedaan.

Taakstraffen en boetes

Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank heeft 24 verdachten veroordeeld tot taakstraffen en/of geldboetes. Het stemt het OM tevreden dat de rechtbank zich net als het OM op het standpunt stelt dat de reacties die tijdens de inhoudelijke behandeling eind september aan de rechtbank werden voorgehouden ‘geen passende reacties waren, maar een absoluut ongewenste bijdrage aan een steeds polariserender en gewelddadiger klimaat in onze samenleving’.

Vrijheid van meningsuiting

Het OM hoopt dat met de veroordelingen van vandaag nog duidelijker wordt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent en waar die grenzen liggen. We willen in Nederland in een democratische samenleving vreedzaam samenleven, maar dat vraagt ook om respect over en weer voor verschillende meningen. De officier van justitie zei daarover tijdens de zitting het volgende: 'De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische samenleving. Voor debat en het uiten van kritiek moet dan ook zeker grote ruimte zijn. Dit is vereist voor een samenleving waarin pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid zo van belang zijn. Juist ook voor standpunten van andersdenkenden moet ruimte zijn.'

Grenzen strafbaarheid overschreden

Racistische, beledigende en tot strafbare feiten oproepende uitingen worden niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Het OM treedt op als de grenzen van strafbaarheid zijn overschreden. Ook op social media mogen geen strafbare feiten worden gepleegd.