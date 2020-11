Man met vuurwapen aangehouden op Amsterdam CS

Dinsdagochtend heeft de politie op Amsterdam Centraal een 33-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. 'De man was rond 9.30 uur op het perron bij een controle door medewerkers van de NS tegen de lamp gelopen, omdat hij geen geldig vervoersbewijs bij zich had', zo laat de politie dinsdag weten.