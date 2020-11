In woning Purmerend 7 tassen met cash voor totaal 4,8 miljoen euro aangetroffen

Een arrestatieteam heeft in een onderzoek naar het witwassen van cocaïnegeld in een woning in Purmerend zeven tassen aangetroffen die tot de nok toe gevuld waren met bundels contant geld. 'De totale waarde bedroeg maar liefst 4,8 miljoen euro', zo laat de politie woensdag weten.

Enorme geldvondst

De inval was al op 23 september van dit jaar meer het nieuws van de enorme geldvondst is vandaag door de politie naar buiten gebracht. Het team stuitte in dezelfde woning op nog eens 60.000 euro aan contanten, die verspreid door de woning lagen. Het geld is in beslag genomen.

Internationale cocaïnehandel

Deze actie maakte onderdeel uit van een onderzoek naar geldstromen, die gelieerd zijn aan grootschalige en internationale cocaïnehandel. Het onderzoek werd gedaan door het team Financieel Economische Criminaliteit, dat zich vooral focust op onderliggende financiële structuren en geldstromen.

Luxe goederen

Bij de woningdoorzoekingen van twee medeverdachten in Amsterdam werden luxe goederen, zoals dure merkkleding, merkschoenen en een Rolex horloge in beslag genomen. Ook zijn in totaal vijf luxe personenauto’s in beslag genomen. Eén daarvan was voorzien van een professioneel aangebrachte verborgen ruimte.

Hennep

Onlangs leidde ditzelfde onderzoek tot twee andere doorzoekingen in Amsterdam en Amstelveen, waar de recherche en het hennepteam in beide woningen een hennepkwekerij aantrof. Toen het team de Amsterdamse woning binnen viel, waren daar op dat moment negen personen bezig met het knippen van henneptoppen. Beide hennepkwekerijen zijn ontruimd.

Aanhoudingen

In de woning in Purmerend zijn twee mannen en één jonge vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. Twee van hen zitten op dit moment nog in hechtenis. In de hennepkwekerij in Amsterdam zijn in totaal negen personen aangehouden.