23e editie Vrienden van Amstel LIVE 2021 gaat niet door

Grootste kroeg in Nederland

'Het jaarlijkse evenement wordt vanwege de aanhoudende COVID-19 maatregelen verplaatst naar januari 2022. Dat maakten Nick & Simon, Kraantje Pappie, Typhoon, Thomas Acda, Suzan & Freek, Maan, Snelle en Guus Meeuwis vandaag namens de organisatie bekend in een speciale video', aldus de organisatie. Het is voor het eerst sinds 1998 dat de grootste kroeg van Nederland gesloten blijft.

'Niet verstandig'

Thom Ligthart, marketing manager Amstel: 'Nu we dichterbij bij januari komen en de huidige COVID-19 ontwikkelingen weinig verbetering laten zien, moeten we realistisch zijn. Het is niet verstandig om bijna 150.000 bezoekers bij elkaar te brengen in de grootste kroeg van Nederland. De gezondheid van bezoekers, artiesten en iedereen voor- en achter de schermen is altijd het allerbelangrijkst'.

'Onvermijdelijk besluit'

'Na 22 jaar De Vrienden van Amstel LIVE is dit natuurlijk een ontzettend moeilijk besluit, maar helaas in deze omstandigheden onvermijdelijk. Het is een enorme teleurstelling voor iedereen, van artiest tot leverancier, bezoekers en natuurlijk de miljoenen fans die de show thuis vanaf de bank beleven. Maar een ding is zeker, we blijven vrienden en halen het in!', aldus Ligthart.

Al gekochte kaarten geldig voor editie in 2022

Machiel Hofman van producent Tribe Company: 'We weten dat het voor veel mensen lastig is om aan kaarten voor De Vrienden van Amstel LIVE te komen. We verschuiven daarom alle avonden door naar 2022. De kaarten blijven dus geldig en als bezoekers liever hun geld terug willen dan is dat ook geen probleem.' Achter de schermen wordt ondertussen alweer gewerkt aan de volgende editie. 'We geven niet op, dit evenement bestaat door vriendschap en zal in 2022 zeker met een bijzondere editie terugkeren', aldus Hofman.

De Vrienden van Amstel LIVE wordt in 2022 georganiseerd op 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 en 22 januari 2022. Kaartkopers ontvangen per mail meer informatie over de nieuwe datum. De kaarten die vrij komen zullen later opnieuw in de verkoop gaan.

Herhaling De Vrienden van Amstel LIVE 2020

De Vrienden van Amstel LIVE 2020 editie wordt op Oudejaarsavond opnieuw uitgezonden op SBS6 om 00.02 uur.