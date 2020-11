Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Puiflijk

In Puiflijk (gemeente Druten) is bij een bedrijf met legpluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander bedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het bedrijf dat binnen het 1 kilometer gebied ligt geruimd. Op het besmette bedrijf gaat het om circa 100.000 leghennen. Het andere bedrijf heeft 115.000 opfokleghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

Het besmette bedrijf in Puiflijk ligt in de 3 kilometer zone die vorige week is afgekondigd nadat een pluimveebedrijf in Altforst besmet bleek met vogelgriep. Ook om dit nieuwe bedrijf wordt nu een 3 kilometer en een 10 kilometer zone ingesteld waar vanaf vandaag maatregelen voor gelden. Omdat dit tweede besmette bedrijf dichtbij het eerste bedrijf ligt, overlappen de 3- en 10 kilometer zones grotendeels.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen 6 andere pluimveebedrijven, waaronder het eerder geruimde bedrijf. De overige bedrijven in dit gebied worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf liggen 24 pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Puiflijk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Landelijke maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Met de genomen maatregelen worden wilde vogels zoveel mogelijkheid gescheiden van commercieel gehouden pluimvee om verdere verspreiding van het virus zo goed als kan te voorkomen.