Vrouw (34) overleden bij ernstig verkeersongeval Velsen-Zuid

Op de Amsterdamseweg (N202) heeft woensdagmiddag een dodelijk ongeval plaatsgevonden. 'Een 34-jarige vrouw uit Almere is hierbij om het leven gekomen', zo meldt de politie donderdag.

Botsing personenauto en bestbus

Rond 15.00 uur kreeg de politie de melding dat op de N202 een verkeersongeval tussen een personenauto en bestelbus had plaatsgevonden. Meerdere personen zijn slachtoffer geworden van de frontale aanrijding. De bestuurster van de personenauto is overleden.

Beknelling

De andere inzittende van de auto, een 22 jarige man, raakte door het ongeluk bekneld en ernstig gewond. Na de bevrijding is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De 31-jarige bestuurder van de bestelbus, een man uit Amsterdam en de passagier, een 27-jarige man uit Krommenie, raakten licht gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis

Drugs gebruikt

Bij de 31-jarige bestuurder van de bestelbus is een speekseltest afgenomen. Deze wees positief uit op het gebruik van drugs. De Amsterdammer is meegenomen naar het bureau en moest daar een bloedproef ondergaan. Het bloedmonster wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

Onderzoek

De verkeersongevallenanalyse heeft direct na het ongeluk een sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval loopt nog.