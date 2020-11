Kabinet, werkgevers en vakbonden: werk thuis, winkel alleen en mijd drukte

Kabinet, werkgevers en vakbonden hebben vrijdagavond opnieuw een gezamenlijke oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Belemmeringen hiervoor moeten sneller in beeld komen én worden aangepakt. 'Ook hebben ze afspraken gemaakt over het tegengaan van de drukte in de detailhandel', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Minste economische en maatschappelijke schade

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben vandaag samen met minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat een gesprek gehad over de vraag hoe de verspreiding van het Coronavirus kan worden tegengegaan met de minste economische en maatschappelijke schade. Daarbij lag de nadruk vandaag op twee onderwerpen.

Detailhandel

Ten eerste de drukte in de detailhandel. Het is in ieders belang dat we de winkels zoveel mogelijk open kunnen houden. Twee weken geleden hebben de overheid en detailhandel heldere afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er verantwoord kan worden gewinkeld en winkelpersoneel veilig kan werken. Naast een maximumaantal klanten per winkel, zijn hierin ook afspraken gemaakt over hygiënemaatregelen en het houden van voldoende afstand. Ondernemers hebben hier een cruciale rol, zij zijn verantwoordelijk voor de maatregelen in hun winkel. Het is belangrijk dat zij de eerste handhaving doen door bijvoorbeeld een strikt deurbeleid te hanteren en personeel en klanten aan te spreken zodat iedereen veilig kan winkelen.

Handhaving in winkels

Niettemin zijn er nog steeds grote verschillen tussen winkels in de naleving van deze afspraken. Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (EZK) hebben daarom vanavond met CEO’s van grote ketens gesproken om te overleggen hoe dat beter kan. Zo hebben zij met grote winkelketens afgesproken dat die het voortouw nemen om toezicht in winkelgebieden te organiseren. Ook is vandaag besproken dat er naast de handhaving door winkelpersoneel afspraken komen over publieke handhaving. Hierover wordt het gesprek volgende week voortgezet.

Thuiswerken

Ten tweede is het thuiswerken besproken. Niet iedereen kan thuis werken. Maar om het Coronavirus te bestrijden is het belangrijk dat werkenden die het wel kunnen, dat ook zoveel mogelijk doen. Kabinet en sociale partners roepen daarom iedereen op om hier zoveel mogelijk navolging aan te geven. Daarnaast gaan ze samen in kaart brengen waar er nog knelpunten zitten, zodat er effectiever kan worden ingegrepen. De vakbonden zullen bedrijven waar signalen over komen actief aandragen.

Veilig en gezond thuis werken

Het is van belang dat mensen veilig en gezond thuis kunnen werken. Maandag 16 november start SZW een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid. De bestaande campagne fysieke belasting wordt meer op thuiswerken gericht. En samen met VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de campagne ‘thuiswerken is topsport’. Verder richt SZW een digitaal platform op voor werkgevers (via slimwerkgeven.nl) en werkenden (via hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.