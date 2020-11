Politie houdt 17-jarige jongen aan voor mishandeling cameraploeg PowNed

Emmauscollege

Afgelopen donderdag 5 november werd een verslaggever van PowNed in Rotterdam mishandeld. De cameraman was met zijn collega aan het werk om verslag te doen van de gebeurtenissen op het Emmauscollege.

Verslaggever belaagd en mishandeld

Nabij de school werd de verslaggever belaagd en mishandeld. Hij deed direct aangifte en moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. De politie startte daarop een onderzoek en dat leidde naar een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Zaterdag 7 november werd de verdachte aangehouden en gehoord.

Persveilig

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) treden hard op in geval er journalisten mishandeld of belaagd worden. Bij overtreding handelen zij conform afspraken die zijn vastgelegd in het protocol PersVeilig. In het geval van agressie of geweld tegen journalisten verdubbelt het OM de strafeis.