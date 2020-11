Twee zwarte paardantilopen ter wereld gekomen in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn recent twee zwarte paardantilopen ter wereld gekomen. Daarmee is de enige groep zwarte paardantilopen in Nederland verder uitgebreid. Het gaat om een vrouwtje, Noreen, en een mannetje genaamd Ferry.

De zwarte paardantilopen, ook wel sabelantilope genoemd, zijn te herkennen aan hun enorme hoorns van zo’n 150 centimeter. “Er wordt op deze antilopesoort gejaagd voor deze gigantische mooie en indrukwekkende hoorns. Daarom gaat het in de vrije natuur niet goed met de zwarte paardantilope”, vertelt dierverzorger Rolf Veenhuizen. “Verder verliezen de zwarte paardantilopen ook hun natuurlijke habitat, onder andere door ontbossing.”

In Safaripark Beekse Bergen leven nu twaalf zwarte paardantilopen: drie mannetjes en negen vrouwtjes. Daarmee heeft het wildlifepark in Hilvarenbeek een van de grootste groepen van Europa. “Met Noreen en Ferry gaat het goed. Ze drinken goed en we hebben ze stevig op de poten zien staan. Dat is belangrijk. Noreen loopt inmiddels al mee op de savanne. Ferry blijft nu nog even in de stal, tot hij ook groot genoeg is om mee te gaan”, zegt Veenhuizen.

Bosrijke savannes

De zwarte paardantilope komt vooral voor in Zuid-Afrika. Daar leven ze op bosrijke savannes, want deze diersoort houdt van een beetje beschutting. De zwarte paardantilope is een grazer, maar eet ook blad. Dat zullen Noreen en Ferry voorlopig nog niet doen: het eerste halfjaar drinken zij moedermelk.

Kenmerkend voor de zwarte paardantilope is het feit dat zowel de mannetjes als de vrouwtjes hoorns hebben. De mannetjes zijn glanzend zwart van kleur, de vrouwtjes en jongen zijn kastanjebruin. De mannelijke zwarte paardantilopen leven vaak alleen en voegen zich bij een kudde vrouwtjes in de paartijd. Als er een jong wordt geboren, wordt deze beschermd door beide ouders: “Het jong ligt in het midden en de ouders, met hun hoorns naar buiten, eromheen.”

Fokprogramma

Safaripark Beekse Bergen werkt mee aan het fokprogramma van de zwarte paardantilope. Doel van het fokprogramma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild kwetsbare of bedreigde diersoorten.