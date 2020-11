Fietsster gewond na botsing met auto rotonde Rooijseweg Son en Breugel

Dinsdagmiddag rond 16.35 uur vond er op de rotonde aan de Rooijseweg in Son en Breugel een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietsster. De vrouw op de fiets kwam ten val en raakte gewond.

Ziekenhuis

Na de eerste medische verzorging ter plaatse is zij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Het verkeer op zowel de Rooijseweg als de Gentiaanlaan en de Planetenlaan ondervond flinke hinder door het ongeval. Nadat betrokken voertuigen van de weg waren was de verkeersopstopping snel opgelost. De verdere afwikkeling van het incident vond plaats op het voorterrein van de brandweerkazerne.