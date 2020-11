Meer inzicht in verwachte drukte in trein met de Treinwijzer

Reizigers kunnen vanaf vandaag hun treinreis vooraf aanmelden via de Treinwijzer. Door je reis aan te melden krijg je meer inzicht in de verwachte drukte in de trein en krijg je een seintje als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt. Zo helpt NS, in een tijd waarin het reisgedrag sterk veranderd is, reizigers die het lastig vinden om drukte in te schatten. Zo kunnen ze bepalen welke trein ze het beste kunnen nemen. De aanmeldservice is te vinden in de NS-app.

“Door de gedeeltelijke lockdown vervoeren we natuurlijk minder reizigers dan gebruikelijk”, vertelt Tjalling Smit, Raad van Bestuur van NS. “Toch weten we uit onderzoek dat er nu reizigers zijn die uit angst voor drukte een ander vervoersmiddel kiezen, terwijl reizen met de trein op een veilige en comfortabele manier kan”. Met de Treinwijzer wil NS zo veel mogelijk zorgen bij reizigers wegnemen zodat de trein een aantrekkelijk vervoersmiddel blijft. NS verwacht dat de aanmeldservice nog belangrijker wordt na de lockdown zodra er meer mensen met de trein reizen.

Werkgevers

Diverse grote werkgevers hebben al interesse getoond in de aanmeldservice “Het is belangrijk dat medewerkers die niet thuis kunnen werken dat op verantwoorde wijze op locatie kunnen doen. De reis naar de werkplek toe maakt daar onderdeel van uit”, aldus Linda Voortman, wethouder Personeel & Organisatie van de gemeente Utrecht. Ook Siemens ziet voordelen bij de aanmeldservice: “Als technologiebedrijf zijn we groot voorstander van praktisch toegepaste en laagdrempelige technologie. In dit geval om het reizen per trein veiliger plaats te laten vinden, wat naadloos aansluit bij hetgeen we nu in de Nederlandse markt uitrollen op het vlak van het boeken van een veilige werkplek,” vertelt Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland N.V.

Voorspelling

De afgelopen weken heeft NS de voorspelling voor drukte in treinen verbeterd en aangepast op de coronasituatie. Met de input van reizigers via de aanmeldservice wordt de voorspelling nog nauwkeuriger. “Voor elke reis die je aanmeldt, kunnen we bij je volgende reis weer een betere voorspelling doen. En je helpt er ook andere reizigers mee”, aldus Smit. NS hoopt daarom dat zoveel mogelijk reizigers Treinwijzer gaan gebruiken.

Zorgvuldig getest

NS vraagt reizigers al langer hun reis aan te melden als proef met een beperkte groep reizigers op het traject Amsterdam-Zandvoort en wanneer reizigers een fiets meenemen. Daardoor is de techniek achter de Treinwijzer bijna 200.000 keer getest. Op basis van ervaringen en feedback van reizigers is de Treinwijzer ontwikkeld. Reizigers zijn niet verplicht om Treinwijzer te gebruiken.