Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden. Deze grenspendelaars wonen voornamelijk in relatief kleine plattelandsgemeenten net over de grens. Het aandeel van de pendelaars in deze gemeenten is daardoor aanzienlijk. Met 22 procent grenspendelaars gaat het Vlaamse Baarle-Hertog aan kop. Van de Duitse gemeenten springt vooral Laar in het oog. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en de statistiekbureaus uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België.

Het CBS zocht voor het eerst uit waar in België en Duitsland grenspendelaars wonen die in Nederland werken. Ze komen vaak uit kleine gemeenten net over de grens. De hoogste concentraties pendelaars zijn te vinden langs de grens met Noord-Brabant en Limburg, Twente en Gelderland. In 11 Belgische en Duitse gemeenten werkt meer dan 10 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder in Nederland. In deze gemeenten hebben grenspendelaars vaak de Nederlandse nationaliteit. Het gaat hier vaak om Nederlanders die net over de grens zijn gaan wonen en in Nederland blijven werken.

In het Vlaamse Baarle-Hertog werkt meer dan één op de vijf bewoners in Nederland

Baarle-Hertog in de Vlaamse regio Turnhout is koploper als het gaat om het aandeel grenspendelaars naar Nederland. In 2018 werkte 22 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder daar in Nederland. Ook in de twee flankerende gemeenten, Hoogstraten onder Breda en Ravels net onder Tilburg, gaat wekelijks meer dan 10 procent van de bevolking voor hun werk de grens over.

Een tweede Vlaamse regio waar dit speelt is Tongeren, dat grenst aan Zuid-Limburg. Het gaat hier met name om de gemeenten Voeren (12,5 procent grenspendelaars), Lanaken (11,9 procent) en Riemst (8,7 procent) waar relatief veel inwoners in Nederland werken.

Een derde regio betreft het arrondissement Maaseik. De gemeenten Hamont-Achel, net onder Eindhoven (12,1 procent), en Kinrooi, net onder Weert (11,3 procent), hebben veel grenspendelaars.

Aan Duitse kant wonen veel grenspendelaars in Laar en Selfkant

Ook aan Duitse kant is een aantal regio’s aan te wijzen waar grenspendel een prominente rol speelt. Ten eerste geldt dit voor Grafschaft Bentheim, grenzend aan Twente, met 6 gemeenten in de top 10. Zo ging in Laar iets meer dan 14 procent van de inwoners voor hun werk over de grens.

In de gemeente Selfkant in de regio Heinsberg was dit aandeel met 14 procent even hoog. Deze gemeente grenst aan het smalste stukje Nederland van nog geen 5 kilometer vlakbij Sittard in Limburg. Een gemeente met een vergelijkbaar aandeel is Kranenburg dat net over de grens bij Nijmegen in de regio Kleve ligt.