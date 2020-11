Fruithandelaar en zakelijke contacten aangehouden voor drugsinvoer

Naast de fruithandelaar gaat het om een medewerker van het fruitbedrijf en tussenpersonen. Zij worden ervan verdacht de invoer van honderden kilo’s drugs via containers mogelijk te hebben gemaakt. Ook worden zij ervan verdacht via het legale bedrijf crimineel geld te hebben wit gewassen.

Het mogelijk maken van criminele praktijken van de onderwereld via mensen in de bovenwereld is wat we ondermijning noemen. Met ondermijning, worden niet alleen de belangen en praktijken van boven- en onderwereld vermengd, maar ook de bijbehorende gevaren. Criminelen die intimidatie en het gebruik van geweld niet schuwen, verstevigen zo hun greep op de ‘gewone’ wereld.

Het onderzoek naar de fruithandelaar startte naar aanleiding van verdachte geldtransacties. Maandenlang verzamelden rechercheurs informatie rond de fruithandelaar en werd gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in zijn ondermijnende praktijken. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door ontsleutelde Encrochat berichten.

Tijdens het onderzoek kwamen de andere verdachten in beeld. Het gaat om drie mannen van 57, 50 en 41 jaar en een vrouw van 29 jaar. Zij zijn maandag 9 en dinsdag 10 november aangehouden en vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Het bewuste fruitbedrijf bevindt zich op de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder. Een gebied dat bijzondere aandacht heeft van politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst met het project ‘Holsteiner’ dat sinds 2014 draait. De overheden zijn extra alert op malafide bedrijven in dit gebied en pakken deze bij misstanden zowel strafrechtelijk, fiscaal als bestuursrechtelijk aan. Project ‘Holsteiner’ heeft in het verleden grote focus gehad op autoverhuurbedrijven, maar ook andere malafide bedrijven, zoals dit bewuste fruitbedrijf, krijgen bijzondere aandacht van het project. Bij zoekingen bij de verdachten en het bedrijf werd oa 15.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn vier zeer dure horloges in beslag genomen.