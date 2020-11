Tiener aangehouden na explosie woning Indische Tuin

Agenten hielden vanmorgen een 14-jarige jongen aan in zijn woning in Rotterdam in het onderzoek naar de explosie in een woning aan de Indische Tuin in Rotterdam.

De bewoonster lag op de bank zondag 8 november jl. toen zij werd opgeschrikt door een harde knal. Nauwelijks bekomen van de schrik belde zij de hulpdiensten. De politie is meteen een onderzoek gestart en al vrij snel werd er duidelijk dat het om illegaal vuurwerk ging die door de brievenbus van het slachtoffer naar binnen isgegooid. De schade aan de woning was groot; alle ruiten van het appartement zijn gesprongen en de deurpost is ontzet.

Ook werd er in de meterkast een zelfgemaakt explosief van illegaal vuurwerk gevonden wat door het Team Explosieven Verkenning (TEV) onschadelijk is gemaakt.

Na onderzoek deze week kwam de 14-jarige jongen in het vizier. Hij is vanmorgen aanhouden in zijn woning in Rotterdam en wordt verhoord.