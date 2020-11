Sinterklaas weer op Nederlandse bodem

Bij aankomst ging de Sint direct naar het Pietenhuis, waar enkele kinderen uit het hele land hem opwachtte en tekeningen brachten uit hun stad of dorp.

Dit jaar komen natuurlijk ook Sinterklazen aan in andere dorpen of gemeenten, maar door de huidige maatregelen moet hier een creatieve oplossing voor gevonden worden. Veelal was de intocht via een livestream te zien