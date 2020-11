Politie gaat meer drones inzetten

De politie zet in 2020 forse stappen in het professioneel vliegen met drones voor politietaken. Verder worden de proeftuinen UAV (Unmanned Aerial Vehicles) uitgebreid naar de gebiedsgebonden politie (GGP). Dit jaar gaat één basisteam ermee werken.

Drones zijn een waardevolle aanvulling op bestaande middelen die de politie ter beschikking heeft. Hiermee benut de politie technologische trends- en ontwikkelingen op het gebied van bemande en onbemande luchtvaart en zorgt het voor betere operationele inzet van de politie binnen de kaders van de wet. De acht operationele proeftuinen die het korps nu kent, zijn vooral bij specialistische diensten als Bijzondere Zoekingen en Verkeer Ongevallenanalyse. Daar is in 2019 Openbare Orde en Veiligheid bijgekomen. Zij zetten drones in bij bijvoorbeeld demonstraties en festivals. Dit jaar komt daar GGP bij, waarvoor één basisteam wordt geselecteerd. Volgend voorjaar komt daar nog een basisteam bij.’

Ondersteuning operationele inzet

Drones zijn goed in taken die voor de mens gevaarlijk, vies of moeilijk vol te houden zijn en kunnen daarnaast taken effectief en efficiënt uitvoeren. Het werk van de politie vraagt om moderne technologische hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, handhaving van en toezicht op de openbare orde en veiligheid. De professionele inzet van drones draagt daarom bij aan een betere operationele inzet van de politie. Hierdoor zijn de toepassingen in de opsporing, handhaving, forensisch onderzoek en verkeersongevalsanalyse eindeloos.

Toename drone inzet

Eind 2017 had de politie 10 operationele drones. Op dit moment (oktober 2020) heeft de politie circa 60 operationele drones en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat groeien naar meer dan 100 drones. In heel 2019 waren er 556 operationele inzetten en in 2020 (jan t/m sep) waren er 790 operationele inzetten. De verwachting is dat operationele inzetten in de toekomst gaan toenemen. Door de groeiende behoefte aan drones heeft de politie een Europese aanbesteding in de markt uitgezet.