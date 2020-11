Verdachte (44) van terrorisme aangehouden

De politie heeft dinsdag in Rijssen een 44-jarige man aangehouden vanwege een verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. 'De man zou in Syrië in 2013 een leidinggevende positie hebben gehad binnen de groepering Ahrar al Sham', zo meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.