Onbekende overleden man krijgt na 25 jaar een naam

Onderzoek

Het onderzoek naar de identiteit van de man heeft de politie nooit losgelaten. Zijn naam kon niet direct worden ontdekt, er waren geen bijpassende vermissingen. Er is gerechercheerd op de boot van de man, de boot die ook daar aangespoeld is. Ook is navraag gedaan naar de herkomst van het schip, het aangepaste zeil, de kleding van de man en het horloge wat de man droeg. Vervolgens is aandacht geschonken aan de herkomst van de brandblussers, kachel en zelfs de koperen nagels van het schip waarmee de houten kiel beslagen is. Dit heeft onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd.

Het bureau vermiste personen Noordzee van het team maritieme politie van de landelijke eenheid heeft samen met het coldcaseteam en bureau vermiste personen van de politie Noord-Holland aanhoudend aandacht gehad voor dit onderzoek. Over de jaren heen zijn meer dan 100 tips uitgewerkt die telkens niet tot een naam van de overleden man zouden leiden.

Zweedse media

In de zomer van 2020 heeft de afdeling communicatie van de politie Noord-Holland een persbericht verspreid richting de Zweedse media. Het horloge wat de man droeg was namelijk speciaal bestemd voor de Zweedse markt en ook een label in zijn broek was van Zweedse herkomst. Het persbericht is gedeeld met ruim 50 kranten, en ook de Zweedse variant van Opsporing Verzocht, Efterlyst, is opnieuw benaderd om aandacht te schenken aan de anonieme zeezeiler. Het krantenbericht leverde een reactie op van een vrouw, die in het verhaal van de overleden man meende haar oom te herkennen. Zij mailde het onderzoeksteam waarna contact is gelegd met de inmiddels volwassen kinderen van degene van wie zij dacht dat het was. Na een DNA vergelijking kon worden vastgesteld dat de overleden man Hans betrof uit het Zweedse Sundsvall. Hij was in 1995 59 jaar oud.

Voor de familie een spannende tijd, zo ook voor politieman John Welzenbagh die al 6 jaar met het onderzoek bezig was: “Ik was er zo vol van dat ik eindelijk dichtbij de oplossing was. Ik kon er gewoon niet van slapen.”

Nabestaanden

De twee dochters van de man reageerden blij, dankbaar en geëmotioneerd na het definitieve bericht dat hun vader was geïdentificeerd. “Al die jaren hebben zij in onzekerheid geleefd met de vraag wat met hun vader was gebeurd, waarom hij niet meer reageerde op contactverzoeken. Door omstandigheden hebben zij geen aangifte van vermissing gedaan van hun vader in Zweden,” aldus Welzenbagh. De dochters overwegen vanwege de corona maatregelen in het voorjaar naar Nederland te komen en hun vader thuis te brengen.

DNA - databank

De coldcaseteams van de politie blijven aandacht vragen voor vermissingen. Familieleden van iemand die (op zee) vermist is geraakt kunnen kosteloos DNA afstaan bij de politie (door middel van wangslijm). Hiervan wordt een DNA profiel ontwikkeld wat wordt vergeleken met en opgenomen in de DNA databank vermiste personen en aangetroffen overleden personen die we niet aan een naam kunnen koppelen.

“Wij hopen dat hier een match uit ontstaat. Ook als het niet direct een match oplevert kan dit in de toekomst alsnog het geval zijn. Er worden in heel Nederland nog altijd onbekende overledenen opgegraven, voor het veiligstellen van DNA. Dit doen wij met onbekenden tot honderd jaar geleden, omdat er nog altijd eerstegraads familieleden kunnen zijn die zich nog steeds afvragen wat het lot van hun geliefde is, of waar deze begraven is. Op deze manier hopen wij familieleden duidelijkheid te geven en kunnen wij een onbekende dode een naam geven. Dat is waar wij het voor doen”, aldus Bianca Lootsma, specialist vermiste personen van de politie Noord-Holland.

“Wij nodigen familieleden van vermisten dan ook van harte uit om contact met ons op te nemen via coldcase@politie.nl voor de afname van wangslijm voor het vervaardigen van een DNA profiel, mits er nog geen DNA van familie is veiliggesteld.”

Actuele vermissingen wereldwijd

Het Bureau Vermiste Personen Noordzee van het Team Maritieme Politie doet onderzoek naar de identiteit van aangetroffen lichamen in de Noordzee. Maar wat niet bij iedereen bekend is dat zij ook onderzoek doen naar Nederlandse vermissingen op zee wereldwijd. Hierbij kan gedacht worden aan een bemanningslid van een vrachtvaarder die vermist wordt op de Atlantische Oceaan, maar het kan ook gaan om een vermiste zeiler in het Caribische gebied.