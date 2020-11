Gedeeltelijke lockdown gaat verder, dit zijn de nieuwe maatregelen

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge hebben dinsdagavond een nieuwe persconferentie gegeven over de laatste stand van zaken rond corona. 'Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet', zei Rutte.

Voortzetten gedeeltelijke lockdown

'Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen', aldus Rutte.

Wat gaat er weer open en wat blijft er dicht

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Houden aan de basisregels

Het volhouden van de basismaatregelen blijft cruciaal om het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand en wie op een drukke plek is, gaat weg. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Deze maatregelen hebben forse impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers, werkenden en werkzoekenden met steunmaatregelen. En er is aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen of in de financiële problemen raken. Maar het is ook belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden. Om zelf gezond te blijven en om anderen gezond te houden. En om ervoor te zorgen dat we zicht krijgen op meer vrijheden in ons dagelijks leven, zolang het coronavirus er nog is – samen zijn met familie en vrienden, samen sporten en samen naar evenementen of een restaurant gaan.

Vooruitzicht rond de Kerst en de Jaarwisseling

Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dat betekent dat sinterklaasvieringen gevierd kunnen worden, maar we houden afstand van anderen en ontvangen maximaal drie personen thuis. Maar met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen.

Nog geen beslissing

Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen gelden rondom de Kerstdagen en tijdens oud en nieuw. Maar hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassing van de maatregelen.

Testen

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19: mondkapjesplicht

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren.

De maatregelen vanaf 19 november

Groepen:

Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.

Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven:

Reis zo min mogelijk.

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.

Uitgezonderd zijn:

Hotels voor hotelgasten die er overnachten.

Uitvaartcentra.

Luchthavens voorbij de security check.

Bedrijfskantines.

Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.

Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.

Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.

Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.

Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

Warenmarkten (de gewone weekmarkten).

Beurzen en congressen.

Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.

Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.

In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).

Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:

Professionele zangers.

Kinderen tot en met 12 jaar.

Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.

Zingen als onderdeel van een demonstratie.

Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk:

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:

Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).

Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Geen publiek bij sport.

Voor reizen in Nederland geldt:

Reis zo min mogelijk.

Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot half januari, tenzij strikt noodzakelijk.

Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.

Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl.

Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.

Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.