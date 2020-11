Brandweer dooft bermbrand langs De Voetboog in Boxtel

Woensdagmiddag even voor 17.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan De Voetboog in Boxtel. Nabij het parkeerterrein van tafeltennisvereniging Taverno brandde gemaaid gras dat op een hoop in de berm lag.

Warmtebeeldcamera

Een brandweerman trok het geheel uit elkaar met een riek terwijl een andere brandweerman het smeulende brandje met water bluste. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweermensen controleerden met een warmtebeeldcamera of het vuur volledig gedoofd was waarna ze terugkeerden naar de kazerne.