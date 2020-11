Brandweer haalt persoon uit De Dommel nabij de Eindhovenseweg in Boxtel

Donderdagavond rond 19.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water in De Dommel nabij de Eindhovenseweg in Boxtel. De persoon is door de brandweer uit het water gehaald en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.