Eerste Apaches voor herbouw verscheept naar VS

De eerste 3 Apache-gevechtshelikopters van Defensie zijn donderdagochtend vanuit Antwerpen per boot naar de Verenigde Staten vertrokken. 'De AH-64D’s ondergaan daar een zogeheten remanufacture, een proces dat zo’n 2 jaar duurt. Alle 28 Apaches van Defensie ondergaan in de komende jaren een complete herbouw en revisie', zo meldt het ministerie van Defensie.

Apaches voor vertrek uit elkaar gehaald

Aan de verscheping is een flinke logistieke klus voorafgegaan. Want wie denkt dat het een kwestie van inladen en verschepen is, heeft het mis. De afgelopen weken zijn de helikopters zo uit elkaar gehaald, dat ze in bijna niets nog op een Apache lijken. Dinsdag reden vrachtwagens de ontmantelde heli’s vanuit Logistiek Centrum Woensdrecht het schip op.

US Army

De rest van het proces heeft Defensie uit handen gegeven, ook vanwege de coronacrisis. De US Army neemt veel taken over. De bedoeling is dat de vloot op 4 december aankomt in de haven van Baltimore aan de Amerikaanse oostkust. Van daaruit gaat het transport naar Huntsville in de staat Alabama. De laatste stop is fabrikant Boeing in Mesa, Arizona.

Tot 2050 inzetbaar

De Apaches worden voorzien van de meest geavanceerde configuratie. Denk bijvoorbeeld aan een gemoderniseerde Fire Control Radar en betere sensoren en datalinks. Ook het vermogen gaat omhoog. De helikopters zijn na de upgrade tot 2050 inzetbaar, een enkele upgrade uitgezonderd.

Medio 2023 tot 2025 weer retour

Het volgende transport staat al voor februari 2021 op de agenda. De helikopters die voor het Defensie Helikopter Commando bestemd zijn, komen vanaf medio 2023 tot begin 2025 weer terug naar Nederland.