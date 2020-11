Brandweer naar schoorsteenbrand aan de Driehoek in Oostelbeers

Rieten dak

Al snel werd preventief een tweede tankautospuit en de Officier van Dienst door de meldkamer aangestuurd, omdat de melder aangaf vonken te zien en de betreffende woning een rieten dak had. Eenmaal ter plaatse bleek het relatief mee te vallen, en was de inzet van de tweede tankautospuit niet meer nodig.

Hoogwerker

De brandweer verrichte metingen met een warmtebeeldcamera, daaruit bleek dat er twee zogenoemde hotspots in de pijp zaten. De hoogwerker werd ingezet om bij de schoorsteen te kunnen komen, echter was het behoorlijk manoeuvreren omdat er bomen in de weg stonden. Uiteindelijk is het schoorsteenkanaal geveegd met een ramoneur en bleef de schade beperkt. De Driehoek was tijdens de werkzaamheden van de brandweer afgesloten voor het overige verkeer.