Man (55) komt te overlijden na beschieting in Arnhem

Vrijdag werd in Arnhem aan de Cronjéstraat een zwaargewonde man in een auto aangetroffen. 'Toen agenten ter plaatse kwamen zagen ze dat de man was neergeschoten. Samen met de andere hulpdiensten werd er hulpverlening opgestart. Korte tijd daarna overleed het slachtoffer. Het gaat om een 55-jarige man uit Laren (Gld)', zo meldt de politie zaterdag.

Inval woning door DSI

Er is direct een onderzoek gestart. In het onderzoek stuitte de politie op informatie die leidde naar een woning aan de Jansbinnensingel in Arnhem. Omdat er mogelijk wapens in het spel waren, werd er groot opgeschaald. Rond twee uur ’s nachts is de Dienst Speciale Interventies (DSI) de woning binnen gegaan. Daar werd een zwaargewonde man aangetroffen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden. Over zijn identiteit doet de politie op dit moment geen uitspraken.

Link met andere zaken

In de media gaan verschillende berichten over een link met een misdrijf in Amersfoort. Ook wordt er gesproken over een onbekend slachtoffer. De recherche kent deze verhalen en doet hier onderzoek naar. Het onderzoek is volop gaande om vast te stellen wat er precies is gebeurd. Over de link tussen de verschillende locaties en overleden personen kunnen daarom nog geen mededelingen gedaan worden.