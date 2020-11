Schoorsteenbrand slaat over op dak van woning aan De Gaanderij in Oirschot

Zondagmiddag rond 16.50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op de zolder van een woning aan De Gaanderij in Oirschot. Bij de woning woedde een schoorsteenbrand die was overgeslagen naar de zolder en het dak van de woning.

Opgeschaald naar middelbrand

Er werd opgeschaald naar middelbrand, het tweede blusvoertuig stond enige tijd stand-by maar is niet meer ingezet. De hoogwerker werd wel ingezet. De brand was snel onder controle. Stichting Salvage is in kennis gesteld vanwege de schade aan de woning door de brand. Er raakte niemand gewond. De brand trok veel bekijks van omwonenden die door de politie op afstand werden gehouden.