Man (44) overleden na brand in woning Den Haag

In de nacht van vrijdag op zaterdag 21 november woedde in Den Haag in een woning aan de Rozenburgstraat een grote brand. 'De persoon die tijdens de brand in de woning aanwezig was is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand', zo laat de politie maandag weten.