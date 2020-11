Geen nieuwe carbid-initiatieven in regio Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden benadrukt dat carbidschieten geen alternatief is voor het afsteken van vuurwerk tijdens komende jaarwisseling. Er komt daarom in de regio Haaglanden geen ruimte voor nieuwe initiatieven van carbidschieten. Carbidschieten in stedelijk of dichtbevolkt gebied is onverantwoord en gevaarlijk.

Het grote aantal coronapatiënten in de regio Haaglanden houdt de druk op de zorg hoog. Als mensen die onervaren zijn toch met carbid in de weer gaan, is de kans dat dit leidt tot verwondingen te groot.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt carbidschieten toegestaan. Deze toestemming wordt door de gemeente gegeven op plekken waar carbidschieten al jaren een traditie is.

Druk op zorg blijft hoog

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus in de regio is de afgelopen periode gedaald. Hiermee volgt Haaglanden de landelijke trend. Waar twee weken geleden nog meer dan 2600 mensen als besmet geregistreerd werden, is dat vorige week gedaald naar bijna 2300 mensen. Hoewel er sprake is van een daling sinds de piek in week 43, is de druk op de zorg nog steeds hoog. Er worden nog elke dag operaties uitgesteld. Daarom moet iedereen zich nog steeds aan de maatregelen houden en risicovolle activiteiten worden voorkomen.