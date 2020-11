Brandweer redt schaap uit droge sloot in Best

Vrijdagmiddag werd de brandweer rond 14.50 uur gealarmeerd voor een schaap in nood aan de Kanterseveldenweg in het buitengebied van Best. Voorbijgangers merkten een schaap op die in plaats van in het weiland in een droge sloot langs de weg stond en daar niet meer zelfstandig uit kon.