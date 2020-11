Negen Helmondse jongeren opgepakt bij actie tegen vuurwerkoverlast

De politie heeft vrijdagavond negen jongeren uit Helmond aangehouden in een grootscheepse actie tegen vuurwerkoverlast. De stad heeft de afgelopen dagen met relatief veel overlast te maken en voor gemeente, Openbaar Ministerie en politie is de maat vol. Het merendeel van de arrestanten zit nog ingesloten op het politiebureau.

Agenten waren vrijdagavond tussen 18.00 en 23.00 uur massaal aanwezig op diverse plekken in hoofzakelijk Helmond-Noord en controleerden buiten op straat rondhangende en rondlopende jongeren. Ook reageerden ze op (actuele) meldingen van burgers en bezochten locaties waar jongeren vaak samenkomen. De politie roept mensen op vuurwerkoverlast te blijven melden en ook aangifte te doen wanneer ze vuurwerk naar zich gegooid krijgen.

Een 16-jarige jongen werd aangehouden in verband met de verkoop van vuurwerk en een evenoude jongen mocht mee naar het bureau, nadat hij een volle tas (niet ontbrand) vuurwerk in het gezicht van een agent gooide. Een 21-jarige man maakte het nog bonter, hij gooide met vuurwerk naar een voorbijganger en blies een prullenbak op.

Agenten hebben tijdens de actie in totaal tientallen jongeren gecontroleerd. Daarbij hielden zij een 15-jarige jongen en een 20-jarige man aan, omdat zij zich niet konden legitimeren. Ook werd een 17-jarige jongen aangehouden voor belediging van een agent en een 18-jarige man omdat hij vijf zakjes hasj bij zich had.

Tot slot werden twee mannen van 18 en 19 jaar aangehouden in verband met een straatroof donderdagavond op de Ruusbroeclaan. Het slachtoffer - een 19-jarige man uit Eindhoven - zag het tweetal lopen en waarschuwde agenten die toch al in de wijk aanwezig waren in verband met de actie.