Woning burgemeester beschadigd door vuurwerkbom

Zondagmorgen vroeg is de woning van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht beschadigd door een vuurwerkbom. Er raakte niemand gewond.

Rond 1.15 uur hoorden de burgemeester en diverse omwonenden een grote knal. Door een vuurwerkbom is de voordeur opgeblazen en ontstond een flinke schade aan de voorzijde van het huis en de garage. Ook een auto, welke op de oprit stond, raakte zwaar beschadigd. Een reactie van burgemeester Steven Adriaansen: "Ik ben enorm geschrokken net als de omwonenden in de buurt. Ik tast volledig in het duister van de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op."