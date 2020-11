OM eist celstraffen tot 26 jaar voor liquidatie Rotterdam-Kralingen

'Koelbloedige afrekening'

'Een koelbloedige afrekening midden in Kralingen, maakte op 17 oktober 2018 een einde aan het leven van een 64-jarige Rotterdammer. Met een automatisch wapen wordt er meerdere malen op het slachtoffer geschoten, een week later overlijdt hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen', aldus het OM.

Scooter

Het is 11.00 uur ’s ochtends op 17 oktober als er op de Willem Ruyslaan een scooter stopt voor een zilverkleurige Volkswagen. De scooterrijder pakt een vuurwapen, waarmee hij meerdere keren van dichtbij op de auto schiet. De scooterrijder vlucht, maar verliest in zijn haast eerst zijn helm en wordt vervolgens aangereden door een auto. Hij valt en vlucht daarna rennend verder.

Ook kogelinslag in bestelbus

De helm, scooter en een iPhone blijven achter. Als de politie ter plaatse is op de Willem Ruyslaan, blijkt pas hoe gevaarlijk de situatie voor omstanders is geweest. Er is op de auto van het slachtoffer geschoten en er wordt ook een inslag gevonden in een bestelbus die pal achter het voertuig van het slachtoffer stond. De bestuurder van die bus bleef ongedeerd.

Opdracht

De iPhone wordt gevonden door de politie en veiliggesteld. Die telefoon bevat een schat aan informatie. Hij blijkt van een 29-jarige man te zijn, een neef van het slachtoffer, die tevens voor hem werkte. Uit het uitgebreide onderzoek van de politie is volgens het OM gebleken dat met die telefoon de opdracht voor de liquidatie is gegeven. Zo wordt er op de iPhone een notitie gevonden met gegevens over het slachtoffer, waaronder zijn identiteitsbewijs, woonadres en een foto van zijn kenteken. Volgens het OM zou een mogelijk motief voor de moord op zijn oom gelegen zijn in geld.

Tussenpersoon

De neef heeft het slachtoffer echter niet zelf om het leven gebracht, volgens het OM is hij de opdrachtgever van de liquidatie. Via een andere, 31-jarige, man is de opdracht terechtgekomen bij de schutter, een destijds 23-jarige Rotterdammer. Dit is in de ogen van het OM de man op de scooter die de fatale schoten heeft afgevuurd.

Schakel

De 31-jarige man is volgens de officieren de onmisbare schakel die op alle fronten faciliterend is geweest in de uitvoering van de opdracht. Zo heeft hij voorafgaand aan de liquidatie de iPhone aan de schutter gegeven en heeft hij er naderhand voor gezorgd dat de schutter is gevlucht. Tevens zou hij de schutter betaald hebben. Ook diverse tapgesprekken onderschrijven volgens het OM het beeld dat deze man de moordmakelaar is en de schutter het 'mannetje' dat wordt ingezet voor allerlei klussen.

Schutter

Van de schutter wordt DNA gevonden op de helm, de scooter en de tankdop van de scooter. De scooter die is gebruikt bij de liquidatie heeft de schutter op naam van een andere verdachte laten zetten. Daarnaast heeft de schutter na het schietincident ineens de beschikking over veel geld, wat het OM sterkt in zijn visie dat hij de schutter is en betaald is om het slachtoffer om het leven te brengen.

Straffen

Volgens het OM kan er in deze zaak voor de drie hoofdverdachten alleen sprake zijn van een langdurige gevangenisstraf. De officier vandaag op zitting: 'Op klaarlichte dag is een man doodgeschoten, midden op straat. De impact hiervan is enorm. Niet alleen voor zijn naaste familieleden die verder moeten zonder hem, maar ook de bestuurder achter de auto van het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de heftige gebeurtenissen. En tot slot is het een zeer schokkende gebeurtenis geweest voor al die mensen die er die dag bij waren, toevallig eigenlijk, omdat ze net op dat moment voorbij fietsten, reden of een boodschap deden in de buurt.'

Eis

Het OM eiste daarom vandaag op zitting een gevangenisstraf van 25 jaar voor de vermoedelijke opdrachtgever van de moord, 23 jaar voor degene die volgens het OM heeft gehandeld als tussenpersoon en 26 jaar tegen de man die verdacht wordt van het schieten. De rechtbank doet naar alle waarschijnlijkheid over twee weken uitspraak.