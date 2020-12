Zoekactie op de Dommel naar vermiste man (75) uit Sint-Oedenrode

Zoekactie

Dit gebeurde in het gebied tussen Liempde en Olland waar ook de uitkijktoren staat waar de fiets zondag werd aangetroffen. Waar eerder deze week door de brandweer met een boot werd gezocht was het vandaag de politie die op het water zocht. Ook zijn veteranen, een politiehelikopter, speurhonden en politie te paard ingezet bij deze zoekactie. Maar tot op heden is er nog geen spoor gevonden van de vermiste man.