2 jaar cel en tbs voor ontvoering en beroving van taxichauffeur in Eindhoven

De verdachte stapte in juni 2019 in Eindhoven in een taxi en bedreigde de taxichauffeur met een nepvuurwapen; hij had een tak omwikkeld met zwart plastic. Hij dwong het slachtoffer vervolgens naar Amsterdam te rijden. Onderweg bedreigde de verdachte het slachtoffer met de dood, moest zij haar portemonnee afgeven en geld pinnen. Toen ze bij een pinautomaat in Amsterdam kwamen, stopte het slachtoffer en rende in paniek naar een museum in de buurt waar omstanders haar hielpen.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte berekenend te werk ging en bewust een vrouwelijk slachtoffer uitkoos. Dit baart de rechtbank grote zorgen. Bovendien durft de taxichauffeur haar werk niet meer uit te oefenen, ervaart zij nog steeds financiële en emotionele stress en is zij in de ziektewet beland. Ook neemt de verdachte op geen enkele manier verantwoordelijkheid. Hij ontkent de delicten en verklaarde aantoonbaar leugenachtig. Dit neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. De rechtbank weegt verder mee dat de delicten in verminderde mate aan de verdachte zijn toe te rekenen. Volgens een psychiater en een psycholoog is er namelijk sprake van een ernstige traumastoornis en een persoonlijkheidsstoornis met borderline en antisociale trekken. Omdat de kans op herhaling volgens deze deskundigen groot is, legt de rechtbank – naast een celstraf – tbs met dwangverpleging op. Tot slot moet de verdachte een schadevergoeding van ruim 1.500 euro aan het slachtoffer betalen.