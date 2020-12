Elektriciteitsproductie in derde kwartaal 14 procent hoger

De netto elektriciteitsproductie was in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 miljard kWh hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het verbruik was 0,1 miljard kWh lager dan een jaar eerder, terwijl in het tweede kwartaal er nog sprake was van een forse daling van het verbruik. Door meer uitvoer en minder invoer van elektriciteit was het invoersaldo 4,0 miljard kWh lager. De productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen, de productie van elektriciteit uit kolen is verder gedaald. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De netto elektriciteitsproductie in het derde kwartaal was de hoogste gemeten in een derde kwartaal in de periode 2014-2020. De productie van elektriciteit kent een sterk seizoenpatroon. Doorgaans wordt in het eerste en vierde kwartaal meer elektriciteit opgewekt dan in een tweede of derde kwartaal. De productie hangt sterk samen met binnenlandse en buitenlandse vraag naar elektriciteit. Het verbruik in Nederland was in het tweede kwartaal, mede door de impact van de maatregelen tegen het coronavirus, 7 procent lager dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was het verbruik echter weer opgeveerd tot een vergelijkbaar niveau als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Minder invoer van elektriciteit uit België, meer uitvoer naar België en Duitsland

Nederland heeft in het derde kwartaal 3,7 miljard kWh ingevoerd en 6,7 miljard kWh uitgevoerd, dus per saldo een uitvoer van 3,0 miljard kWh. Dit is het hoogste uitvoersaldo gemeten sinds 1976. Doorgaans is Nederland een netto-importeur van elektriciteit. Nederland heeft relatief veel aardgasgestookte centrales die met buitenlandse centrales concurreren. De gasprijs is momenteel relatief laag en gascentrales stoten minder CO2 uit dan kolencentrales. Hierdoor hebben gascentrales minder last van de relatief hoge CO2-prijs.

Belgische kerncentrales hebben in het derde kwartaal minder geproduceerd. Hierdoor is de invoer uit België in het derde kwartaal met 2,0 miljard kWh afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd nam de uitvoer naar België met 1,7 miljard kWh toe in deze periode. Hierdoor nam het invoersaldo met België met 3,7 miljard kWh af.

De Duitse kolencentrales hebben als gevolg van de relatief hoge prijzen voor CO2-uitstoot minder geproduceerd in het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Mede hierdoor is de uitvoer naar Duitsland toegenomen met 0,8 miljard kWh.