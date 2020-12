'Advocaten Nabil B. op dodenlijst'

De advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, die kroongetuige Nabil B. bij staan in het Marengo-proces, staan op een dodenlijst. Hiervoor zijn zij gewaarschuwd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit meldt De Telegraaf vrijdag.

Ook Peter R. de Vries, misdaadverslaggever en vertrouwenspersoon van B, zou ernstig gevaar lopen. De waarschuwing voor het staan op een dodenlijst is voor de advocaten geen reden om hun werk in het proces neer te leggen. Onno de Jong zegt tegenover de krant: ‘We blijven ons werk doen. De kroongetuige kan op ons rekenen’. Ook Peter Schouten denkt er hetzelfde over.

Wel vindt het tweetal dat zijn onvolledig en niet gedetailleerd zijn geïnformeerd door de NCTV. Schouten: ‘We zijn slechts in algemene termen op de hoogte gesteld’.