Ruiten woning gesprongen door felle autobrand Boxtel

De brandweer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na 02.00 uur gealarmeerd voor een autobrand in de Julianastraat in Boxtel.

Ruiten woning gesprongen

Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in lichterlaaie. Door de intense hitte sprongen verschillende ruiten van naastgelegen woningen. Enkele buurtbewoners stonden in hun pyjama op straat terwijl brandweerlieden druk in de weer waren.

Rook ingeademd

Bij de brand kwam veel rook vrij, een buurtbewoonster ademde rook in en werd door de ambulancedienst nagekeken. De brandweer verrichte in verschillende woningen metingen maar er werden geen gevaarlijke concentraties CO gemeten. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, de politie is een onderzoek gestart en sluit brandstichting niet uit.