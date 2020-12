Bewoner vlak voor Kerst uit woning gezet na vondst illegaal vuurwerk

De kerstdagen thuis in eigen woning vieren gaat dit jaar voor een bewoner in Winterswijk niet door. 'De burgemeester heeft de woning voor drie weken gesloten nadat eind oktober een partij van 260 kilo illegaal vuurwerk in en om de woning werd aangetroffen', zo laat de gemeente maandagmiddag weten.

Brief

De bewoner van de woning in Winterswijk-Oost werd vandaag schriftelijk door het besluit van de burgemeester op de hoogte gebracht. In de brief laat de burgemeester de bewoner weten dat zijn woning drie weken wordt gesloten. De Gemeentewet geeft burgemeesters de bevoegdheid om een woning te sluiten als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn.

Anonieme tip

Na een anonieme tip trof de politie op 29 oktober in en om de woning een partij van 260 kilo illegaal, zeer zwaar vuurwerk aan. Als de partij explosieven tot ontploffing was gekomen waren alle woningen binnen een straal van 400 meter van de opslaglocatie getroffen door de impact van de explosie.

Krachtig signaal

Met het sluiten van de woning voor een periode van drie weken wil de burgemeester een krachtig signaal afgeven dat het bezit van illegaal vuurwerk niet wordt getolereerd en zwaar wordt bestraft. Burgemeester Bengevoord: 'Wie met dergelijk zwaar vuurwerk zijn buurtgenoten in gevaar brengt, pakken we hard aan. Behalve een aanhouding en bekeuring, kun je dus ook tijdelijk uit je huis worden gezet.' De bewoner heeft de mogelijkheid om bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening aan te vragen tegen de huisuitzetting.