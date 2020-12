Man aangehouden voor schieten in een woning

Op zaterdag 5 december werd in een woning aan de Dotterbloemstraat met een handvuurwapen een aantal schoten gelost. Hierbij raakte niemand gewond. Eén van de bewoners zou fysiek zijn mishandeld en met het vuurwapen bedreigd. De vermeende schutter zou samen met anderen te gast zijn in de woning.

Na het schieten, de mishandeling en de bedreiging zou de verdachte de woning hebben verlaten. De recherche nam de zaak in behandeling en wist de identiteit van de bewuste verdachte te achterhalen. Teneinde dit rustig te kunnen zijn we wat terughoudend geweest met berichtgeving over dit incident. De verdachte heeft zich gisteren, rond het middaguur, op een politiebureau gemeld en werd direct buiten heterdaad aangehouden. De 32-jarige verdachte is in verzekering gesteld. Het vuurwapen waarmee zou zijn geschoten, is nog niet gevonden.