Brandweer brengt weggelopen schaap terug bij kudde

Donderdagochtend rond 11.00 uur werd de brandweer gealarmeerd om een ontsnapt schaap te vangen. Voorbijgangers merkten het beest op in een sloot naast een weiland aan de Woudseweg in het buitengebied van Schijndel.

Omsingeld

Het schaap bleef echter niet stilzitten en schoot de weg over en belandde in een ander weiland. Brandweerlieden omsingelde het schaap, en met een touw dreven ze het beest een hoek van het weiland in waar het kon worden gepakt.

Lopend terug

Het plan was dat het schaap lopend terug gebracht werd naar het weiland met de andere schapen, maar halverwege was het beest uitgeput en ging er bij liggen, er zat geen beweging meer in het beest.

Wervelplank

De brandweer haalde een zogeheten wervelplank van het voertuig, waarmee ze normaliter menselijke slachtoffers vervoeren, en legde het schaap erop waarna deze alsnog naar het weiland gebracht werd. Het schaap is herenigd met de andere schapen waar hij inmiddels al weer rond loopt. Het beest lijkt niet gewond te zijn geraakt bij zijn ontsnapping.