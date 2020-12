Dreiging met wapen op school

Woensdag 9 december kwam er op een intern communicatieplatform van een school in Tiel een bericht binnen waarin gedreigd werd met een wapen. De politie heeft het zekere voor het onzekere genomen en opgeschaald.

Vanwege de dreiging werd de school ontruimd. Tegelijkertijd werd de school zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. De politie is meteen een onderzoek gestart naar de afzender van de dreiging. Er is nog niemand aangehouden maar er zijn wel gegevensdragers (zoals computers en telefoons) in beslag genomen.