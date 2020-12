Keukenbrand snel onder controle

Rond 17.10 uur werd de brandweer in Boxtel gealarmeerd voor een keukenbrand in een woning aan de Bosscheweg in die plaats. De bewoners wachtte buiten de brandweer op welke snel op onderzoek uit gingen.

In de keuken woedde een kleine brand welke snel onder controle was. Hoe groot de schade is en wat er precies heeft gebrand is ons niet bekend. Ook de politie kwam ter plaatse poolshoogte nemen.