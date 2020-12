Automobilist schept fietser tijdens vlucht voor politie

Omdat de bestuurder van een personenauto vrijdagmiddag een verkeersovertreding pleegde besloot een agent in burger de persoon aan te spreken. In plaats van te stoppen gaf de man echter gas en ging er vandoor. Daarbij reed hij door rood en schepte hij een fietser die op dat moment overstak.

Vrijdag tegen 12.30 uur zag een agent in een onopvallende politieauto dat de bestuurder van een grijze Nissan Qashqai op de kruising Wilhelminasingel/Vierwindenstraat naast hem kwam staan op de strook voor linksaf. De rechercheur stond opgesteld om rechtdoor te gaan. Toen het verkeerslicht voor rechtdoor op groen spong, sneed de Nissan hem af en reed door het rode licht de kruising over. De politieman besloot om de bestuurder hier op aan te spreken. Bij de volgende kruising ging hij dan ook naast hem staan, legitimeerde zich als politieman en sommeerde de man om verderop te stoppen. In eerste instantie leek de bestuurder daaraan te voldoen, maar plots gaf hij gas en ging er vandoor. Daarbij reed hij met hoge snelheid door het rode verkeerslicht op de kruising Claudius Prinsenlaan met de De la Reijweg. Zelf toen er overstekende fietsers naderde, remde de bestuurder niet en reed hij, kennelijk bewust, een vrouw vol aan. Die vloog door de lucht en kwam op het wegdek terecht. Ook na de aanrijding bleef de verdachte zijn weg op hoge snelheid vervolgen. De agent koos er voor om het kenteken van de vluchtende auto door te geven en de achtervolging te staken om hulp te gaan verlenen aan de aangereden vrouw. Haar verwondingen bleken mee te vallen en zij kon later zelfstandig weer naar huis. Tot op heden werd de verdachte niet aangetroffen. Het voertuig bleek wel vaker voor te komen in de politiesystemen.