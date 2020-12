Vierde explosie bij Poolse supermarkt

De politie Noord-Holland stelt een onderzoek in naar een explosie afgelopen nacht in winkelcentrum Beverhof. Aan de zijde van de Bloksteeg is om 04.30 uur een explosief afgegaan. Het explosief heeft forse schade teweeggebracht aan de voor- en achtergevel van een winkelpand waarin een Poolse supermarkt Biedronka zou worden geopend. Door de explosie en de schade zal een klein deel van het winkelcentrum vandaag niet open kunnen gaan.