Gewonde bij steekpartij in Den Helder

De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident dat plaatsvond op zaterdagmorgen in Den Helder. Omstreeks 04.20 uur kreeg de politie melding van een steekincident. Het slachtoffer, een 18-jarige jongen uit Den Helder, verklaarde op de fiets vanaf de Middenweg in de richting van het Vinkenterrein aan de Fabrieksgracht te zijn gefietst. Onderweg was hij tegengehouden door twee jongens die hem bedreigden met een scherp voorwerp en geld van hem wilden hebben.