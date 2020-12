Politie houdt vuurwerkverdachte aan en neemt 4500 kg vuurwerk in beslag

Een onderzoek van Team Milieu van de politie in Rotterdam heeft op 12 december tot de inbeslagname van 4500 kg zwaar en illegaal vuurwerk geleid. Een 34-jarige man uit Zuilichem werd dezelfde dag op de A2 bij Zaltbommel aangehouden. Deze automobilist had ruim 150 kg aan zwaar illegaal vuurwerk bij zich en had het idiote idee opgevat zijn 3-jarige kind in de auto mee te nemen. Het kind is aan familie overgedragen; diens vader zit vast en wordt verhoord.