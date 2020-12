Gewonde bij ongeval in Best

Zaterdagavond omstreeks 21:55 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Oirschotseweg in Best. Politie, brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse, ook een traumahelikopter werd opgeroepen maar hoefde niet meer ter plaatse te komen.

De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Het slachtoffer is door de brandweer uit het voertuig bevrijdt en vervolgens per ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het ongeval was een rijstrook afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig meegenomen.