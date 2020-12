Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

Zaterdagavond 12 december rond middernacht werd door minimaal een persoon met een vuurwapen een schot gelost waarbij de kogel door het raam van de voordeur aqan de Brandaanstraat ging. In de gang stond op dat moment de 21-jarige bewoner. Hij werd geraakt door rondvliegend glas, maar raakte wonderwel niet geraakt door een projectiel. Hierna zag het slachtoffer dat de vermoedelijke schutter in het gezelscha[pp van een andere man wegrende. Ondanks dat de inmiddels gewaarschuwde politie snel ter plaatse was, werden de twee mannen niet meer aangetroffen.