Politie onderzoekt schietincident op autoverhuurbedrijf

Zondagochtend 13 december kort na 03.00 uur werd door nog onbekende(n) met vermoedelijk een automatisch vuurwapen geschoten op een pand aan de Christa Ehrlichhof in Rotterdam. De politie is direct een groot onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen van het incident.