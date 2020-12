Opnieuw boerenprotest bij distributiecentrum Jumbo

Tientallen boeren verzamelde maandagmorgen vroeg rond 4.10 uur bij het distributiecentrum van de Jumbo op de Amert in Veghel. Ook de politie was met vele eenheden aanwezig en vorderde de boeren te vertrekken. Korte tijd stonden ze nog in de omgeving maar na overleg met de politie hebben zij het bedrijventerrein verlaten.