Beroving aan huis na verkoopafspraak

Op zondagavond 13 december is een bewoner aan de Rijksstraatweg beroofd van een camera na online een verkoopafspraak te hebben gemaakt. Volgens afspraak kwam iemand die zondagavond iets voor 22.00 uur langs om een camera op te halen.

Eenmaal aan de deur bleken het twee mannelijke ‘kopers’ en is de bewoner bedreigd om de camera af te staan. Daarop gingen de mannen er met de camera vandoor. Beiden hadden ze veel tatoeages in hun gezicht en op hun handen. De politie heeft diezelfde avond in de buurt nog onderzoek verricht, maar helaas nog niemand kunnen aanhouden. De aanwezige bewoners zijn gelukkig niet gewond geraakt.